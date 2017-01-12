Ковтун пригласила Путина посетить хранилище реакторных отсеков АПЛ

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун пригласила президента России Владимира Путина посетить хранилище реакторных отсеков утилизированных АПЛ и блоков реакторных отсеков в Сайда-Губе.

На встрече с главой государства Ковтун напомнила о реализации этого проекта на Кольском полуострове. Она назвала его одним из важнейших проектов в сфере экологии, он связан с ликвидацией ядерного наследия ещё советского периода.

"Реализован он госкорпорацией "Росатом" с немецкими коллегами. Только со стороны Германии на различных этапах реализации этого проекта вложено инвестиций более 600 миллионов евро, и решена одна из важнейших задач в сфере обращения с ядерными отходами, проделана огромная работа", — рассказала губернатор.

Она отметила, что основными партнерами при реализации проекта были Курчатовский институт и немецкая компания Energiewerke Nord.

"Это огромный комплекс, который способен принять на хранение 155 реакторных отсеков от атомных подводных лодок. Этот проект не имеет аналогов в мире на сегодняшний день и по уровню технологий, и по уровню безопасности", — добавила Ковтун, и пригласила Путина посетить объект.

"Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хотела бы Вас пригласить посетить этот уникальный объект. Мне кажется, это того стоит, поскольку, действительно, это работа уникального коллектива, российско-немецкого коллектива (это не просто инженерный – это творческий коллектив), и, надо отдать должное, это уникальный проект, который решает вопрос долговременного хранения ядерных отходов не только на территории Северо-Запада России, но и всей Арктики", — сказала она.