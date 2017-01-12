Переговоры Белоруссии и Литвы по БелАЭС пройдут в I квартале 2017 года

МИНСК, 12 янв — РИА Новости, Нина Гурина. Очередной раунд переговоров Белоруссии и Литвы по вопросам строительства Белорусской АЭС планируется провести в первом квартале 2017 года, сообщила в четверг первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Ия Малкина.

Ранее белорусские и литовские специалисты провели два раунда консультаций по строительству АЭС — в июне 2016 года в Вильнюсе и в сентябре в Минске. По итогам консультаций в Минске Белоруссия рассчитывала на представление совместного с Литвой отчета в комитет по реализации конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте при планировании строительства БелАЭС, однако разногласия у сторон сохранились. Планировалось, что до 1 ноября 2016 года страны должны представить совместный отчет, подготовленный по итогам консультаций. Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет о несоблюдении Белоруссией конвенции при планировании строительства БелАЭС.

"Мы запланировали на первый квартал 2017 года третий раунд", — цитирует слова Малкиной агентство Белта.

Она также сообщила, что белорусская сторона в начале 2017 года направила в адрес литовских коллег соответствующее письмо, где "выразила готовность принять наиболее удобную для них дату, чтобы встретиться для продолжения обсуждения вопросов, которые находятся в зоне повышенного внимания". Планируется, что стороны проведут переговоры в Вильнюсе.

Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с возможными инцидентами на АЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. Минск заявляет, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.