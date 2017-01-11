В России начат серийный выпуск новейших центрифуг для обогащения урана

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ПАО "Ковровский механический завод" (Ковров, Владимирская область, входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ) приступил к серийному производству новейшей модернизированной газовой центрифуги поколения 9+ для обогащения урана для атомной энергетики, тем самым сделан очередной шаг в закреплении технологического лидерства России на международном рынке начальной стадии ядерного топливного цикла, сообщила пресс-служба предприятия.

Центрифуга ГЦ-9+ по производительности и себестоимости превосходит все предыдущие поколения газовых центрифуг. Решение о запуске серийного производства ГЦ-9+ было принято по итогам серии успешных испытаний установочной партии этой центрифуги, отмечается в сообщении.

Международные эксперты называют российские газоцентрифужные технологии обогащения урана самыми передовыми в мире. Россия — мировой лидер в сфере обогащения урана для атомной энергетики (около 40% рынка).