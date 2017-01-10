Минэнерго Египта ждет подписания контракта на строительство АЭС

КАИР, 11 янв — РИА новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Подписание контракта с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство первой в Египте атомной станции в районе эд-Дабаа должно состояться в первые месяцы 2017 года, заявил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

"Переговоры о реализации проекта атомной электростанции в эд-Дабаа проходят положительно в атмосфере взаимопонимания. Уже завершено согласование проекта основного контракта, идет завершение согласования по проектам остальных контрактов с тем, чтобы их подписание состоялось в первые месяцы этого года", — сказал он.

Он опроверг появившуюся на днях в одном из египетских СМИ информацию о якобы появившихся препятствиях или разногласиях между сторонами на пути подписания документов.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание. Представители российской и египетской сторон заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена.