Белоруссия не видит проблем с продажей электричества от БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 10 янв — РИА Новости. Белоруссия не сомневается в безопасности строящейся атомной электростанции рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, и не видит проблем с продажей произведенного АЭС электричества, заявил журналистам посол Белоруссии в Литве Александр Король.

Он провел во вторник встречу с председателем парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом, после чего сообщил журналистам, что на следующей неделе в Белоруссию прибудет миссия МАГАТЭ для оценки подготовки площадки АЭС.

"Миссия МАГАТЭ прибудет в ближайшее время. Мы ожидали ее в конце прошлого года, однако миссия прибудет 16-20 января", — сказал Король.

По его словам, произведенная на БелАЭС электроэнергия будет использоваться в Белоруссии. "Атомная станция строится на основе сокращения использования газа. Поэтому мы не видим проблем. Это дело Литвы – покупать или не покупать электричество. Но к каждому делу нужно подходить разумно – если электричество будет дешевле, то, скорее всего, любое правительство будет заинтересовано создавать приемлемые и выгодные условия для своего народа", — сказал он.

Безопасность

Дипломат сообщил также, что стресс-тесты на строящейся станции при неблагоприятных условиях уже были пройдены. "Стресс-тесты уже сделаны. Выполнены, согласно европейским требованиям. Госатомнадзор готовит необходимую документацию, которая будет готова до апреля, после будет официально передана на оценку Еврокомиссии", — добавил дипломат.

Он заявил, что абсолютно уверен в безопасности БелАЭС. "Я думаю, что никто здесь не сомневается, что белорусы не являются врагами самим себе, чтобы строить опасную АЭС и закончили, я прошу прощения, два или три класса в школе", — сказал посол.

Он выразил также доверие России, как лидеру по строительству атомных станций. "Россия является лидером по атомному строительству, поэтому не доверять российской стороне нельзя" — подчеркнул дипломат.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.