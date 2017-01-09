Поставку корпуса реактора для блока №1 АЭС в Бангладеш наметили на 2020 год

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поставка заказчику корпуса ядерного реактора для энергоблока №1 бангладешской АЭС "Руппур", которая будет построена с участием России, предварительно планируется на начало 2020 года, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Согласно материалам, изготовление и поставка оборудования ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) для блоков №1 и 2 АЭС "Руппур" будет стоить 21,6 миллиардов рублей. Заказчик — генеральный подрядчик строительства станции АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в группу компаний Росатома ASE).

В состав ЯППУ входят корпус ядерного реактора, парогенераторы, главный циркуляционный трубопровод, главные циркуляционные насосы, системы управления и защиты и т.д.

Датой поставки корпуса реактора для первого блока АЭС "Руппур" обозначено 30 января 2020 года, для второго блока – 30 января 2021 года. Парогенераторы на блок №1 намечено поставить к 18 февраля 2020 года, на блок №2 – к 18 февраля 2021 года. Срок поставки главного циркуляционного трубопровода (по нему прокачивается теплоноситель для отбора тепла от активной зоны реактора) для блока №1 – 21 августа 2019 года, для блока №2 – 20 августа 2020 года.

Шеф-монтаж всего оборудования ЯППУ на блоке №1 предварительно планируется выполнить не позже 31 января 2022 года, на блоке №2 – не позже 31 января 2023 года. Шеф-наладку оборудования на обоих энергоблоках ориентировочно намечено выполнить не позже 4 октября 2022 года и 4 октября 2023 года соответственно.

Площадка АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Ранее сообщалось, что первый блок АЭС "Руппур" планируется запустить в 2022 году, второй — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов.