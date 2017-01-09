Белоруссия намерена стимулировать работу строителей АЭС

МИНСК, 9 янв — РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
В частности, по данным пресс-службы, предусматривается разрешение иностранным специалистам, работающим на предприятии "Белорусская АЭС" и подпадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на данном предприятии, иметь счета в иностранных банках.
Кроме того, отмечается в сообщении, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ, оказания услуг в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Белоруссии.
Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.