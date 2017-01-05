В Белоруссии призвали Литву не политизировать строительство БелАЭС

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белоруссия будет приветствовать появление посла Литвы по вопросам строительства Белорусской АЭС только в том случае, если он не будет политизировать вопрос, заявил в четверг на брифинге начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Ранее министерство иностранных дел Литвы назначило дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам АЭС, строящейся в городе Островец (Белоруссия).

"Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства Белорусской АЭС по линии профильных ведомств. Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и это можно только приветствовать… Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссии на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в этом случае — это скорее контрпродуктивный шаг", — Мирончик.

При этом представитель МИД Белоруссии отметил, что Литва пока не сообщала Минску ни о круге обязанностей, ни о персоналии посла.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.

Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.