Росатом создаст компанию для выхода на мировые рынки ядерной медицины

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создаст компанию Rusatom Healthcare (АО "Русатом Хэлскеа"), которая займется продвижением в России и за рубежом российских ядерных технологий для медицины, а также радиационных технологий для центров облучения и стерилизации.

"Новая компания станет интегратором российского предложения в сфере технологий ядерной медицины для вывода их на мировые рынки", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами создания компании.

В ядерной медицине используются радиоактивные вещества для диагностики и терапии различных заболеваний. Ядерная медицина – активно развиваемое направление в российской атомной отрасли, направленное на развитие потенциала предприятий Росатома и создание новых, неядерных бизнесов.

Стерилизация медицинских изделий и обеззараживание продовольственных товаров путем радиационной обработки — одно из применений современных радиационных технологий, предлагаемых Росатомом своим зарубежным партнерам. В частности, в 2016 году было подписано соглашение по развитию в Индии с участием Росатома сети интегрированных центров радиационной стерилизации.

Как следует из материалов на сайте раскрытия корпоративной информации, уставный капитал "Русатом Хэлскеа" составит 480 миллионов рублей, 100% акций компании будут принадлежать АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли).