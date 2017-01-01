Закон об антитеррористической защищенности атомных объектов вступает в силу

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон о повышении антитеррористической защищенности атомных объектов вступает в силу в понедельник. Согласно документу, вокруг этих объектов будет устанавливаться зона безопасности с ограничениями на въезд.

До этого для защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения устанавливались особые территории — санитарно-защитная зона и зона наблюдения.

В целях повышения антитеррористической защищенности объектов использования атомной энергии закон устанавливает зону с особыми условиями использования территорий — зону безопасности с особым правовым режимом. В ней будут действовать ограничения на въезд и (или) пребывание граждан. Предполагается установление перечня оснований для отказа во въезде на данную территорию.

Ограничиваются полеты над территорией зоны безопасности. Вводятся ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимостью, вытекающие из ограничений на въезд и пребывание в данной зоне.

Размеры и границы зоны безопасности устанавливаются с учетом паспорта безопасности объекта использования атомной энергии. Документ должен содержать информацию об обеспечении антитеррористической защищенности такого объекта и перечень мероприятий по предупреждению, пресечению совершения террористического акта на объекте и минимизации и ликвидации последствий теракта.

Порядок определения зоны безопасности, ее размеров и границ, а также порядок обеспечения особого правого режима будут определяться правительством РФ.

В России в числе объектов использования атомной энергии работают 10 АЭС с действующими на них 35 энергоблоками.