Росатом разработал документацию по проекту добычи бериллия в России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли разработали эскизную конструкторскую документацию на экспериментальный участок получения в России стратегического материала бериллия, сообщила пресс-служба АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, входит в научный дивизион Росатома).
Ранее сообщалось, что конца 2017 года предстоит создать и испытать экспериментальную установку для получения опытной партии гидроксида стратегически важного металла бериллия из концентрата крупнейшего в России Ермаковского бериллиевого месторождения.
"Завершена разработка эскизной конструкторской документации на экспериментальный участок получения гидроксида бериллия по технологии, разработанной АО "ВНИИХТ", — говорится в сообщении.
Документация была разработана специалистами "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию ТВЭЛ Росатома) по заказу ВНИИХТ.
"Следующий этап — создание экспериментальной установки и испытание разработанной схемы получения гидроксида бериллия из концентрата Ермаковского месторождения. Эти работы планируется завершить до конца июня 2017 года, после чего в течение ещё шести месяцев будут отрабатываться параметры и режимы технологического процесса получения бериллия", — отмечается в сообщении.