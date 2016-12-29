Специалисты не нашли повреждений корпуса реактора для Белорусской АЭС

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты не обнаружили никаких повреждений корпуса ядерного реактора, доставленного из России на Белорусскую АЭС, сообщила в четверг пресс-служба станции.

Как сообщалось ранее, 26 декабря при проведении маневровых работ во время транспортировки корпуса реактора для Белорусской АЭС на станции "Славное" Белорусской железной дороги произошло незначительное касание металлического транспортного кожуха, защищающего опорный бурт корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети. При этом скорость движения состава была около 3 километров в час. В среду корпус реактора прибыл на площадку Белорусской АЭС.

"Двадцать девятого декабря 2016 года с участием представителей генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании-перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведен осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра бурта опорного был снят защитный кожух. В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено", — говорится в сообщении.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.