Компания Росатома получит лицензии на вывоз из РФ радиоактивных изотопов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будет выдавать официальному поставщику продукции изотопного комплекса госкорпорации "Росатом" на международный рынок ОАО "В/О "Изотоп" генеральные лицензии на поставки за рубеж ряда радиоактивных веществ, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Такие лицензии выдаются действующим на мировых рынках предприятиям атомной отрасли РФ в связи с истечением срока нынешних лицензий. Согласно распоряжению, новые лицензии для "В/О "Изотоп" будут действовать до 9 сентября 2021 года.

Как следует из распоряжения, речь идет о лицензиях на вывоз из России нескольких радиоактивных изотопов, изделий из них и устройств, их содержащих, в том числе америция-241, радия-226, калифорния-252, плутония-238.

Америций-241 наиболее часто используется в противопожарных системах в детекторах дыма. Одно из применений радия-226 — лечение онкологических заболеваний. Калифорний-252 применяется в установках для нейтронной терапии рака, а также в качестве источника нейтронов при первых пусках ядерных реакторов. Плутоний-238 в силу ряда своих свойств непригоден для создания ядерного оружия, зато благодаря большому тепловыделению оказался очень удобен для использования в радиоизотопных термоэлектрогенераторах (РИТЭГах), используемых, в том числе, в целях обеспечения межпланетных исследовательских миссий.