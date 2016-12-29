Российский атомный энергоблок БН-800 в январе остановят на профилактику

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором будет отработан ряд технологий для развития атомной энергетики, и который станет прототипом более мощных коммерческих реакторов такого типа, в новогодние каникулы будет остановлен для проведения плановых профилактических работ, сообщило корпоративное издание БАЭС газета "Быстрый нейтрон".

"С 6 января 2017 года энергоблок будет отключен от сети в связи с проведением плановых мероприятий: перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Запланированные работы завершатся 23 января", — написала газета.

На реакторах БН-600 и БН-800, эксплуатируемых на Белоярской АЭС, такие работы проводятся по плану дважды в год, подчеркнуло издание.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрый нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800 (от "быстрый натриевый") установленной электрической мощностью 880 мегаватт в декабре 2015 года начал выработку электричества. Блок №4 БАЭС был сдан в промышленную эксплуатацию 31 октября нынешнего года.

В ноябре нынешнего года старейший американский журнал по энергетике POWER, одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в этой области, назвал энергоблок БН-800 лучшей АЭС 2016 года в мире.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ). В замкнутом ЯТЦ за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.