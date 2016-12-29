Планомерный вывоз ОЯТ с первых блоков Белоярской АЭС начнут летом 2017 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Планомерный вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с первых блоков Белоярской АЭС на хранение и последующую переработку начнут летом 2017 года, сообщил директор БАЭС Иван Сидоров в интервью корпоративному изданию станции "Быстрый нейтрон".

Блоки №№1 и 2 Белоярской АЭС с уран-графитовыми реакторами АМБ-100 и АМБ-200 (от "Атом мирный большой") в свое время стали первенцами "большой" атомной энергетики СССР. Они были окончательно остановлены в 1983 и 1990 годах соответственно, в 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.

Одной из ключевых особенностей реакторов АМБ-100 и АМБ-200 было то, что в них применялось несколько типов ядерного топлива. Переработка отработавшего топлива АМБ-100 и АМБ-200 будет идти на предприятии госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область). Для этого на "Маяке" создается соответствующий технологический комплекс.

"Эти остановленные блоки до сих пор числятся в эксплуатации, поскольку отработавшее топливо с них пока не вывезено. В этом году состоялась первая пробная отправка кассеты с ОЯТ на предприятие "Маяк", — отметил Сидоров.

"С середины следующего года начнем планомерный вывоз отработавшего топлива реакторов АМБ, чтобы перейти к стадии снятия блоков с эксплуатации", — добавил директор БАЭС.