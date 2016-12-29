Росатом начал переработку ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Переработка первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) российских ядерных энергетических реакторов ВВЭР-1000 началась на предприятии госкорпорации "Росатом" — "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область), сообщает в четверг пресс-служба "Маяка".

Переработка отработавшего ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование радиационной опасности ОЯТ, безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов, выделение полезных веществ и обеспечение их дальнейшего использования. Промышленная переработка ОЯТ ведется в трех странах — в России, Франции, Великобритании.

В России накоплено более 6 тысяч тонн отработавшего топлива реакторов ВВЭР-1000. Ежегодно на АЭС страны образуется более 200 тонн ОЯТ этого вида. В России в настоящее время на четырех АЭС (Нововоронежской, Калининской, Балаковской и Ростовской станциях) эксплуатируются 12 атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт.

"Первая партия ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с Ростовской АЭС была доставлена на "Маяк" 16 декабря. Две тепловыделяющие сборки были переработаны 27 декабря", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Маяка" по стратегическому развитию Дмитрия Колупаева. В начале 2017 года эта первая партия будет переработана полностью, добавил он.

На "Маяке" радиоактивные отходы от переработки ОЯТ ВВЭР-1000 будут остеклованы и размещены на долговременное хранение. Таким образом, количество топлива данного типа в специальных хранилищах России будет сокращаться, а безопасность и экологические показатели атомной отрасли выйдут на новый качественный уровень.

С 1970-х годов на "Маяке" действует завод РТ-1 по переработке ОЯТ. Конечными продуктами завода являются плутоний и уран — исходные продукты для атомной энергетики. Сейчас на РТ-1 перерабатывается отработавшее топливо энергетических реакторов ВВЭР-440, БН-600, реакторов атомных ледоколов и подводных лодок, исследовательских установок.

ПО "Маяк" — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. "Маяк" был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа. "Маяк" выполняет проект по расширению номенклатуры перерабатываемого ОЯТ. Этот проект даст возможность предприятию в ближайшие полтора-два года стать единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды ОЯТ.