Госатомнадзор Белоруссии подготовит отчет о стресс-тестах БелАЭС

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Предприятие "Белорусская АЭС" направит отчет по стресс-тестам в Госатомнадзор Белоруссии в первом квартале 2017 года, который затем подготовит национальный отчет для информирования общественности и соседних стран, сообщил министр энергетики страны Владимир Потупчик.

Он заявил, что в настоящее время АО "Инжиниринговая компания АСЭ" представило отчет по стресс-тестам, специалисты государственного предприятия "Белорусская АЭС" проводят его анализ на соответствие техническому заданию.

"После завершения данной работы отчет будет направлен в департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор) для подготовки национального отчета о стресс-тестах. Итоги данной работы будут представлены общественности, сопредельным странам", — цитирует в четверг слова Потупчика государственное агентство Белта.

Он также сообщил, что в будущем году ряд международных экспертных миссий посетят площадку строительства Белорусской АЭС. "По рекомендациям комитета по осуществлению Конвенции ЭСПО (Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте — ред.) в январе 2017 года состоится миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED)", — отметил министр.

Также в 2017 году по запросу Белоруссии состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).

По информации главы Минэнерго, в рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ "Поддержка человеческих ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС" запланирован ряд экспертных миссий агентства, в том числе по вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другим рекомендуемым МАГАТЭ направлениям.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.