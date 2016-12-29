Новый корпус реактора прибыл на стройку Белорусской АЭС

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Новый корпус реактора прибыл на стройку Белорусской атомной электростанции, передает в четверг белорусское агентство Белта.

Первый доставленный на строительство корпус реактора был поврежден во время перемещения по строительной площадке. Было принято решение о его замене.

"От завода-изготовителя "Атоммаш" корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Там начался речной этап, который продлился до Нововоронежа. Далее до Островца его перевозили по железной дороге на специализированном транспортере", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Белорусской АЭС сообщила, что во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора с опорой контактной сети. Подчеркивалось, что повреждений на корпусе реактора не выявлено.

Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота составляет 13 метров, диаметр — 4,5 метра. Изделие представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху он герметично закрыт крышкой. Крышка крепится к корпусу с помощью шпилек. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.