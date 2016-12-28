Компания ТВЭЛ подписала контракт по топливу для реактора CEFR в КНР

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ подписала контракт с Китайским институтом атомной энергии на поставку топлива для построенного и пущенного с участием РФ экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

"Контракт предусматривает производство и поставку в Китай в 2017-2018 годах двух дополнительных перегрузочных партий тепловыделяющих сборок (ТВС), которые будут изготовлены на мощностях топливной компании Росатома ТВЭЛ. ТВС будут загружены в реактор в 2019 году. Контракт вступит в силу 10 января 2017 года. Сумма контракта – более 50 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

Как отмечается, китайские специалисты подтвердили высокий уровень доверия к российскому поставщику и обозначили намерение впоследствии также использовать топливо российского производства. ТВЭЛ и Китайский институт атомной энергии сотрудничают с 1999 года. За это время ТВЭЛ осуществил поставки нескольких перегрузок российского ядерного топлива, обеспечившего стабильную работу реактора.

CEFR (The China Experimental Fast Reactor) — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт. Он построен в Китайском институте атомной энергии с участием России. Пуск реактора состоялся в 2010 году, на полную мощность он был впервые выведен в конце 2014 года.

Создание и эксплуатация CEFR имеет в Китае статус приоритетной государственной задачи. Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. CEFR обеспечивает, в первую очередь, подготовку обслуживающего персонала и кадров атомной отрасли КНР для будущих промышленных "быстрых" реакторов.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, помогут существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет организации замкнутого ядерно-топливного цикла. Технологиями таких реакторов обладают очень немногие страны, и Россия, по мнению экспертов, является мировым лидером в этом направлении.