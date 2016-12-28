Землетрясение в Румынии не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Землетрясение в Румынии не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) на юге Украины, сообщила в среду пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".

Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии. Очаг залегал на глубине 81 километра. Землетрясение ощущалось в соседней Молдавии. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на юге страны также были зафиксированы незначительные толчки примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера.

"По информации старшего начальника смены ЮУАЭС Андрея Паляцкого, землетрясение, зафиксированное в сейсмически активной румынской зоне Вранча магнитудой 5,6 балла, на работу атомной станции не повлияло. Нарушений эксплуатационных пределов и условий на энергоблоках ЮУАЭС в результате землетрясения не было. Оборудование работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции.

Также в пресс-службе сообщили, что оборудование системы сейсмометрического контроля атомной станции зафиксировало незначительные колебания земной коры, находящиеся гораздо ниже уставок срабатывания аварийной защиты реакторной установки.

По данным "Энергоатома", согласно проекту, аварийная защита, приводящая к автоматическому останову реакторной установки, на энергоблоках ЮУАЭС срабатывает при землетрясении магнитудой 6 баллов.