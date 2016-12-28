СМИ рассказали, когда Россия и Египет подпишут контракт по АЭС

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Подписание между Египтом и Россией коммерческого контракта на строительство первой в Египте АЭС в районе эд-Дабаа может быть отложено до марта 2017 года, сообщил в среду египетский новостной портал "Вето" со ссылкой на источник в министерстве электроэнергетики Египта.

Как утверждает источник, до сих пор еще не завершены переговоры по нескольким пунктам контракта, касающимся введения в эксплуатацию и последующего обслуживания станции. По словам собеседника издания, эти пункты еще нуждаются в урегулировании, на это потребуется дополнительное время.

Источник выразил сомнение, что подписание контракта может состояться в четверг 29 декабря.

"Действительно прошло обсуждение контрактов в госсовете Египта, сейчас мы находимся на завершающем этапе, однако остаются еще моменты, требующие внимания и согласования", — цитирует издание слова источника в минэнерго Египта.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание. Представители российской и египетской сторон в последнее время заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена.