Росатом наметил время вывоза отработавшего топлива с Губы Андреева

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" наметила на июнь 2017 года вывоз с Губы Андреева (Мурманская область) первых контейнеров с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отечественных атомных подводных лодок, сообщила в среду пресс-служба предприятия Росатома АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ).

На данный момент на территории Губы Андреева находятся тысячи отработавших топливных сборок. Этот огромный объем должен быть отправлен на переработку с соблюдением всех норм безопасности. В течение 15 лет совместными усилиями специалистов России, Норвегии, Швеции, Великобритании и Италии создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки.

В августе нынешнего года предприятие Росатома "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область) отправило в Мурманскую область транспортно-упаковочные контейнеры для вывоза отработавшего топлива к себе.

"На сегодняшний день можно говорить о выходе на финишную прямую. Комплексная инфраструктура для вывоза ОЯТ из губы Андреева нами подготовлена. После приемки государственной комиссией… эксплуатирующая организация СЗЦ "СевРАО" произведет загрузку ОЯТ в транспортно-упаковочные контейнеры для отправки в июне 2017 года первого эшелона на переработку", — сказал генеральный директор ФЦЯРБ Андрей Голиней, слова которого цитируются в сообщении.

На территории Губы Андреева в начале 1960-х годов была создана 569-я береговая техническая база Северного флота, предназначенная для технологического обслуживания атомных установок его подводных лодок. После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году Министерство обороны приняло решение о реконструкции всех объектов Губы Андреева. В связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершен. Работы в Губе Андреева возобновились в конце 1990-х годов с зарубежным финансированием. Международная кооперация позволила значительно увеличить темпы работ по нормализации радиационной обстановки на объекте.