Специалисты проведут экспертизу корпуса реактора для Белорусской АЭС

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Специалисты проведут тщательную техническую экспертизу корпуса реактора для строящейся Белорусской АЭС, как только он прибудет на площадку станции, сообщила пресс-служба компании Росатома АО "Инжиниринговая компания "АСЭ".

Ранее пресс-служба Белорусской АЭС сообщила, что во вторник во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора с опорой контактной сети. Подчеркивалось, что повреждений на корпусе реактора не выявлено.

"В настоящее время осуществляется транспортировка железнодорожным транспортом корпуса реактора для Белорусской АЭС в сопровождении представителя завода – изготовителя "АЭМ-Атоммаш". Согласно техническому регламенту корпус реактора перевозится в транспортном защитном кожухе, в ограждающей габаритной конструкции, при соблюдении всех технических требований по безопасности транспортировки", — говорится в сообщении ИК "АСЭ".

"По прибытию груза на площадку сооружения АЭС будет произведена тщательная техническая экспертиза на входном контроле в соответствии с действующими нормами и правилами", — отмечается в сообщении.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.