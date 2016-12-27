Росатом в 2016 году полностью выполнил гособоронзаказ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" полностью выполнила государственный оборонный заказ 2016 года, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"В полном объеме выполнен государственный оборонный заказ", — говорится в новогоднем поздравлении Лихачева работникам атомной отрасли России.

Росатом обеспечивает безопасность страны, выполняя гособоронзаказ в рамках работы своего ядерно-оружейного комплекса, а также участвуя в создании неядерных вооружений.

Состояние ядерной триады России поддерживается на должном уровне, доля современного вооружения там сейчас уже составляет 60%, ранее в декабре заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны России.

Ядерная триада включает три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.