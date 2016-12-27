Пуск реакторов российского плавучего атомного блока намечен на 2017 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пуск реакторов российского атомного энергоблока "Академик Ломоносов" для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая будет эксплуатироваться на Чукотке, намечен на первое полугодие 2017 года, сообщила во вторник пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".

Эта плавучая атомная теплоэлектростанция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.

"26 декабря 2016 года подписан акт готовности судостроительного предприятия ООО "Балтийский завод – Судостроение" и плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" к загрузке ядерного топлива. Акт утвержден генеральным директором завода ООО "Балтийский завод – Судостроение" Алексеем Кадиловым. В первом полугодии 2017 года планируется осуществить загрузку ядерного топлива и физпуск плавучего энергоблока", — говорится в сообщении.

Физическим пуском называется начало управляемой цепной ядерной реакции в реакторе и вывод его на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией.

Строительство первой (головной) плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С ведется в рамках договора, заключенного Росэнергоатомом и Балтийским заводом в 2012 году. В 2015 году полностью завершилось формирование корпуса с надстройками, выполнен монтаж судового и энергетического оборудования, технологических систем.

В 2016 году начаты швартовные испытания систем и оборудования ПЭБ в соответствии с разработанными программам и методиками приемо-сдаточных испытаний. Местом базирования ПАТЭС выбран город Певек Чукотского автономного округа.

Окончание строительства береговых и гидротехнических сооружений, транспортировка плавучего энергоблока в Певек, а также ввод в эксплуатацию ПАТЭС планируются в 2019 году.