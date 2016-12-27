Пуск реакторов российского плавучего атомного блока намечен на 2017 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пуск реакторов российского атомного энергоблока "Академик Ломоносов" для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая будет эксплуатироваться на Чукотке, намечен на первое полугодие 2017 года, сообщила во вторник пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".
"26 декабря 2016 года подписан акт готовности судостроительного предприятия ООО "Балтийский завод – Судостроение" и плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" к загрузке ядерного топлива. Акт утвержден генеральным директором завода ООО "Балтийский завод – Судостроение" Алексеем Кадиловым. В первом полугодии 2017 года планируется осуществить загрузку ядерного топлива и физпуск плавучего энергоблока", — говорится в сообщении.
Физическим пуском называется начало управляемой цепной ядерной реакции в реакторе и вывод его на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией.
В 2016 году начаты швартовные испытания систем и оборудования ПЭБ в соответствии с разработанными программам и методиками приемо-сдаточных испытаний. Местом базирования ПАТЭС выбран город Певек Чукотского автономного округа.
Окончание строительства береговых и гидротехнических сооружений, транспортировка плавучего энергоблока в Певек, а также ввод в эксплуатацию ПАТЭС планируются в 2019 году.