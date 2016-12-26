Музей первого отечественного ядерного реактора Ф-1 открыли в Москве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Музей первого отечественного ядерного реактора Ф-1, 70-летие со дня пуска которого отмечается в эти дни, был открыт в Москве в понедельник.

Пуск реактора Ф-1 состоялся 25 декабря 1946 года. Реактор, созданный для реализации советского атомного проекта, был построен на территории Лаборатории №2 Академии наук СССР (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Реактор помог создать отечественное ядерное оружие и тем самым обеспечить суверенитет и безопасность страны, а также дал начало многим мирным ядерным направлениям, в которых Россия сейчас занимает лидирующие позиции в мире.

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие члены наблюдательного совета Курчатовского института. По словам президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, этот музей представляет собой уникальный объект, поскольку создан непосредственно в здании реактора, работавшего несколько десятков лет. Сама церемония прошла в помещении, где располагается пульт управления реактором и где научный руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов 70 лет назад впервые на евроазиатском континенте запустил управляемую цепную ядерную реакцию.

Ковальчук выразил уверенность, что музей будет востребован подрастающим поколением. "Музей будет очень важным местом с точки зрения воспитания у молодежи правильных патриотических начал, основанных на традициях и свершениях предшественников", — сказал президент Курчатовского института.

Также на церемонии открытия состоялось гашение почтовой марки, выпущенной к 70-летию реактора Ф-1.

На реакторе Ф-1 выполнялись многие фундаментальные исследования в области ядерной физики, реакторостроения, радиационного материаловедения, ядерной безопасности и многого другого. Ф-1 стал центром коллективного пользования для ученых многих специальностей, незаменимым объектом для междисциплинарных исследований.

Фактически на основе Ф-1 была создана огромная ветвь (или, как называют его сами атомщики, "курчатовское древо") новых ядерных реакторов для разных направлений: атомных электростанций, атомных подводных лодок, атомных ледоколов. Сейчас реактор Ф-1 имеет статус памятника науки и техники.