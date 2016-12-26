США
26.1226 декабря19:33МСК
USD60.91+0.06
EUR63.73+0.19
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом навсегда остановил первый отечественный атомный энергоблок ВВЭР-440

11:2626.12.2016
(обновлено: 11:30 26.12.2016)
040881
Монумент российскому ядерному реактору для АЭС. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сычев

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Третий энергоблок Нововоронежской АЭС, на котором впервые в мире была установлена реакторная установка ВВЭР-440, в воскресенье был окончательно остановлен, начинается его вывод из эксплуатации, сообщила в понедельник пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".

Блочный щит управления атомной электрической станции. Архивное фото
© РИА Новости. Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Росатом намерен к 2030 году довести мощность энергоблоков АЭС до 30 ГВт
"Энергоблок №3 Нововоронежской АЭС, окончательная остановка которого состоялся 25 декабря, станет пилотным энергоблоком для отработки технологий вывода из эксплуатации реакторов ВВЭР-440 и будет способствовать наращиванию компетенций концерна "Росэнергоатом" для дальнейшего выхода на международный рынок услуг в области атомной энергетики", — говорится в сообщении.

За 45 лет работы этот энергоблок выработал 118,67 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – это больше половины ежегодной выработки всех российских АЭС. Объема электроэнергии, выработанной 3-м блоком, достаточно для обеспечения энергопотребностей всей Воронежской области в течение 8 лет.

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №3 с реакторной установкой ВВЭР-440 электрической мощностью 440 МВт состоялся в декабре 1971 года. Именно он стал первым в целой "династии" серийных энергоблоков ВВЭР-440. Всего в мире, не считая России, были построены 29 энергоблоков по аналогичным проектам: в Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Чехии, Словакии, Украине и Финляндии, а также 6 энергоблоков в России – два на Нововоронежской и четыре на Кольской АЭС.

Загрузка ядерного топлива. Архивное фото
© Фото: управление информации и общественных связей РостАЭС
В России приступают к переработке первой партии топлива реакторов ВВЭР-1000
Вывод из эксплуатации большинства действующих реакторов зарубежных АЭС начнется после 2030 года, что потребует привлечения большого количества специализированных предприятий и персонала с соответствующими компетенциями. По оценкам, объем рынка вывода из эксплуатации зарубежных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, построенных по российским проектам, может достигать 29 миллиардов долларов.

В настоящее время Росэнергоатом ведет работы по выводу из эксплуатации ранее остановленных блоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС, на которых работали, соответственно, реакторы ВВЭР-210 и ВВЭР-365.

Нововоронежская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В настоящее время на станции в эксплуатации находятся два энергоблока №№4-5. В опытно-промышленной эксплуатации находится шестой блок станции с реакторной установкой ВВЭР-1200 — это первый в мире атомный блок поколения "3+", соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" показателям надежности и безопасности.

Комментировать
+
Ядерные технологии
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.