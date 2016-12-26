Росатом навсегда остановил первый отечественный атомный энергоблок ВВЭР-440

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Третий энергоблок Нововоронежской АЭС, на котором впервые в мире была установлена реакторная установка ВВЭР-440, в воскресенье был окончательно остановлен, начинается его вывод из эксплуатации, сообщила в понедельник пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".

"Энергоблок №3 Нововоронежской АЭС, окончательная остановка которого состоялся 25 декабря, станет пилотным энергоблоком для отработки технологий вывода из эксплуатации реакторов ВВЭР-440 и будет способствовать наращиванию компетенций концерна "Росэнергоатом" для дальнейшего выхода на международный рынок услуг в области атомной энергетики", — говорится в сообщении.

За 45 лет работы этот энергоблок выработал 118,67 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – это больше половины ежегодной выработки всех российских АЭС. Объема электроэнергии, выработанной 3-м блоком, достаточно для обеспечения энергопотребностей всей Воронежской области в течение 8 лет.

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №3 с реакторной установкой ВВЭР-440 электрической мощностью 440 МВт состоялся в декабре 1971 года. Именно он стал первым в целой "династии" серийных энергоблоков ВВЭР-440. Всего в мире, не считая России, были построены 29 энергоблоков по аналогичным проектам: в Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Чехии, Словакии, Украине и Финляндии, а также 6 энергоблоков в России – два на Нововоронежской и четыре на Кольской АЭС.

Вывод из эксплуатации большинства действующих реакторов зарубежных АЭС начнется после 2030 года, что потребует привлечения большого количества специализированных предприятий и персонала с соответствующими компетенциями. По оценкам, объем рынка вывода из эксплуатации зарубежных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, построенных по российским проектам, может достигать 29 миллиардов долларов.

В настоящее время Росэнергоатом ведет работы по выводу из эксплуатации ранее остановленных блоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС, на которых работали, соответственно, реакторы ВВЭР-210 и ВВЭР-365.

Нововоронежская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В настоящее время на станции в эксплуатации находятся два энергоблока №№4-5. В опытно-промышленной эксплуатации находится шестой блок станции с реакторной установкой ВВЭР-1200 — это первый в мире атомный блок поколения "3+", соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" показателям надежности и безопасности.