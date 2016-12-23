"Росатом" модернизировал научный комплекс для создания "реакторов будущего"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) завершило модернизацию своей уникальной, не имеющей действующих мировых аналогов экспериментальной базы — так называемого комплекса быстрых физических стендов (БФС), с помощью которого можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на быстрых нейтронах, которые, как считается, нужны для развития атомной энергетики.

Ввод в эксплуатацию комплекса БФС планируется осуществить в начале 2017 года. Тем самым Россия станет монополистом на мировом рынке исследований, которые можно выполнять с помощью таких установок.

Подписание акта приемки комплекса БФС комиссией "Росатома" состоялось 15 декабря. В рамках модернизации БФС произведено коренное техническое перевооружение комплекса, усовершенствованы оригинальные методики и приборы, обеспечивающие безопасность, высокую точность и надежность экспериментов. Все работы проведены по российским проектам и на отечественной элементной базе.

Модернизация позволит продлить срок эксплуатации комплекса на 40 лет. По словам генерального директора ФЭИ Андрея Говердовского, на выполнение исследований на БФС у института уже есть трехлетний портфель заказов, более 60% из них — это зарубежные контракты с Индией, Китаем, Францией, Южной Кореей.

"Модернизированный комплекс БФС – это современная лаборатория европейского класса, которая на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Мы планируем, что именно здесь будет осуществлена программа экспериментов для передовых проектов, таких как БН-1200, "Прорыв" и МБИР", — отметил Говердовский, слова которого цитируются в сообщении.

БН-1200 — российский проект коммерческого энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, предназначенного для работы в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ), с помощью которого можно решать ресурсные и экологические проблемы атомной энергетики. В рамках проекта "Прорыв" планируется строительство реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 для отработки ряда технологий ЗЯТЦ. МБИР — строящийся в России самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах, на котором также будут решаться задачи в обоснование технологий ЗЯТЦ.

АО "Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени Лейпунского" — один из ведущих научно-исследовательских центров "Росатома". Комплекс быстрых физических стендов, включающий два так называемых критических стенда – БФС–1, БФС–2 и электронный ускоритель МИ–30 представляет собой экспериментальную базу для исследования физики реакторов на быстрых нейтронах.