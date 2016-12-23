Росатом обсудит с Японией вопросы вывода из эксплуатации АЭС "Фукусима-1"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Специалисты предприятий российской атомной отрасли с 2017 года совместно с японскими специалистами начнут обсуждать технические вопросы, связанные с выводом из эксплуатации аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила пресс-служба АО "Техснабэкспорт" (крупнейший экспортер российских товаров и услуг начальной стадии ядерного топливного цикла, входит в "Росатом").

Ранее в декабре Россия и Япония подписали в Токио меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот документ создает правовую основу для развития совместных проектов в самых разных областях, где могут быть применены уникальные российские наработки — в том числе, в преодолении последствий произошедшей в марте 2011 года аварии на АЭС "Фукусима-1".

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между госкорпорацией "Росатом" и министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI) в начале декабря 2016 года АО "Техснабэкспорт" организовало рабочую поездку в Японию российских технических экспертов в области обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода АЭС из эксплуатации", — говорится в сообщении. В российскую делегацию вошли представители нескольких предприятий атомной отрасли РФ.

В рамках технического тура на АЭС "Фукусима-1" российские эксперты ознакомились с текущей ситуацией на площадке станции, а также ведущимися работами по ликвидации последствий аварии. При поддержке METI состоялось обсуждение потенциальных направлений сотрудничества с оператором АЭС "Фукусима-1" — Токийской энергетической компанией (ТЕPCО) и Корпорацией по выплате компенсаций за ядерный ущерб и координации работ по выводу из эксплуатации (NDF).

"В ходе дискуссии стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении диалога и договорились предметно обсудить технические вопросы и решения. Стороны также заявили о намерении обменяться информацией по широкому спектру тем, связанных с выводом из эксплуатации АЭС "Фукусима-1". Стороны начнут такой обмен с начала 2017 года", — отмечается в сообщении.

В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилось гигантское цунами, высота которого доходила до 15 метров и выше. Цунами затопило систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1", в результате чего прекратилась работа систем охлаждения нескольких реакторов, что вызвало расплавление ядерного топлива в них и привело к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Полная ликвидация последствий аварии, как считается, займет около 40 лет.