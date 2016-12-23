В Германии, Голландии и Люксембурге требуют остановить реактор в Валлонии

БРЮССЕЛЬ, 23 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Власти около 80 приграничных с Бельгией коммун в Германии, Нидерландах и Люксембурге подали жалобу в суд первой инстанции Брюсселя с целью добиться от страны прекращения эксплуатации второго реактора АЭС "Тианж" во франкоязычном регионе Валлония, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Федеральное агентство Бельгии по ядерной безопасности, со своей стороны, заверяет, что реакторы отвечают самым высоким требованиям безопасности.
В соответствии с соглашением между правительством Бельгии и компанией-оператором бельгийских АЭС Electrabel, эксплуатация второго реактора АЭС "Тианж" и двух энергоблоков атомной станции "Дул" продлена до 2025 года. Природоохранные организации подвергли эти решения резкой критике, однако Electrabel заверяет в надежности реакторных установок, которые находятся в эксплуатации уже четыре десятилетия. Власти, со своей стороны, исходили из того, что остановка энергоблоков из эксплуатации может привести к дефициту электроэнергии.