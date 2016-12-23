В Германии, Голландии и Люксембурге требуют остановить реактор в Валлонии

БРЮССЕЛЬ, 23 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Власти около 80 приграничных с Бельгией коммун в Германии, Нидерландах и Люксембурге подали жалобу в суд первой инстанции Брюсселя с целью добиться от страны прекращения эксплуатации второго реактора АЭС "Тианж" во франкоязычном регионе Валлония, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Требование соседей вызвано обеспокоенностью в связи с целым рядом отмеченных в последнее время на бельгийских АЭС, в частности, на "Тианж-2", технических инцидентов, которые приводили к автоматической остановке реакторов, а также в связи с состоянием стальных корпусов некоторых из них.

Федеральное агентство Бельгии по ядерной безопасности, со своей стороны, заверяет, что реакторы отвечают самым высоким требованиям безопасности.

В соответствии с соглашением между правительством Бельгии и компанией-оператором бельгийских АЭС Electrabel, эксплуатация второго реактора АЭС "Тианж" и двух энергоблоков атомной станции "Дул" продлена до 2025 года. Природоохранные организации подвергли эти решения резкой критике, однако Electrabel заверяет в надежности реакторных установок, которые находятся в эксплуатации уже четыре десятилетия. Власти, со своей стороны, исходили из того, что остановка энергоблоков из эксплуатации может привести к дефициту электроэнергии.