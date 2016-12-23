Загрузку топлива на первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 начнут в мае-июне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива на первый энергоблок Ленинградской АЭС-2, которая строится для поэтапного замещения мощностей действующей Ленинградской АЭС, начнется в мае-июне 2017 года; сдача энергоблока в промышленную эксплуатацию по-прежнему запланирована на май 2018 года, сообщил журналистам директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

"Я думаю, где-то май-июнь 2017 года", — сказал он, отвечая на вопрос о планах загрузки ядерного топлива.

По словам Перегуды, сейчас на первом энергоблоке ЛАЭС-2 завершены основные строительные работы, до конца 2016 года планируется подготовить первый контур к выполнению. В реактор установлены имитаторы тепловыделяющих сборок ТВС.

"Этот год (2016) и есть подготовка к горячим испытаниям (первого энергоблока), которые мы планируем в марте месяце", — отметил Перегуда, добавив, что ввод нового энергоблока в эксплуатацию, как и планировалась ранее, намечен на май 2018 года.

По словам директор ЛАЭС, атомная станция планирует 28 декабря 2016 года выполнить годовой план по выработке электроэнергии в объеме 28,1 миллиардов киловатт часов. Плановое задание на 2017 год составляет 26,8 миллиардов киловатт часов.

Как сообщалось ранее, первый энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 планируется в мае 2018 года сдать в промышленную эксплуатацию. Ленинградская АЭС-2 (ЛАЭС-2) со временем заместит действующую Ленинградскую АЭС, первый блок которой по плану будет окончательно остановлен в ноябре 2018 года.