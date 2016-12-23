Ковальчук: атомная энергетика в России должна иметь новую структуру

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская атомная энергетика в будущем должна стать двухкомпонентной, в которой будут взаимосвязаны как традиционные реакторы на тепловых нейтронах, так и новые реакторы на быстрых нейтронах, это поможет решить ее ресурсные и экологические проблемы, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

В интервью РИА Новости Ковальчук напомнил, что нынешняя атомная энергетика построена на реакторах на тепловых нейтронах, основным ядерным "горючим" которых является уран-235, доля которого в природном уране составляет всего лишь 0,7%, остальное практически целиком приходится на уран-238.

"Выжигая в реакторах на тепловых нейтронах уран-235, атомная энергетика почти не использует огромные объемы ценного сырья – урана-238. И это – большая проблема с точки зрения эффективного обеспечения атомной энергетики сырьем", — отметил Ковальчук.

Решение проблемы



Решить эту проблему можно, используя реакторы на быстрых нейтронах – в них уран-238 "горит". К тому же, с помощью так называемых реакторов-размножителей, или бридеров, возможно расширенное воспроизводство ядерного "горючего", добавил ученый.

"Есть еще один плюс "быстрых" реакторов. Ведь атомная энергетика оставляет отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы, которые надо захоранивать, и для этого есть соответствующие технологии. Однако с экологической точки зрения это не лучший вариант, конечно", — сказал Ковальчук.

"Но можно сделать замкнутый ядерный топливный цикл — перерабатывать отработавшее ядерное топливо, выделять из него ценные делящиеся материалы, использовать их для создания нового ядерного топлива, как для реакторов на быстрых нейтронах, так и для "тепловых" реакторов, а опасные радионуклиды выжигать в "быстрых" реакторах. И вот тогда мы и не только решим сырьевую проблему, но и придем к настоящей "зеленой" атомной энергетике в смысле минимизации радиоактивных отходов", — отметил Ковальчук.

По его словам, российская перспективная атомная энергетика должна быть двухкомпонентной, в которой реакторы обоих типов – на тепловых и на быстрых нейтронах — будут взаимосвязаны.

"Это означает, что мы должны заниматься совершенствованием существующей базы наших водо-водяных энергетических реакторов на тепловых нейтронах ВВЭР, поскольку это массовые установки для производства электроэнергии. А параллельно – выводить на качественно новый уровень "быстрые" реакторы, используя их для "дожигания" урана-238 и создания топливной базы для "тепловых" реакторов. И вместе мы получим полную гармонию", — сказал Ковальчук.

Мировое лидерство России



Россия – мировой лидер в освоении технологий замыкания ядерного топливного цикла, подчеркнул Ковальчук.

"Мы сейчас – единственная страна, в которой работают реакторы на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности, это реакторы БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС", — сказал он.

Блок с реактором БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

Кроме того, в России на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край) впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела в сфере замыкания ядерного топливного цикла: хранение отработавшего топлива реакторов АЭС, его переработка и производство МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

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