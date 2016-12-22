Япония подписала с Великобританией меморандум по строительству АЭС

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония и Великобритания подписали в четверг меморандум, который позволит японским компаниям строить ядерные реакторы на британских островах, передало агентство Киодо.
Япония, по данным агентства, рассматривает возможность выделения одного триллиона иен (около 8,5 млрд долларов) на строительство АЭС в Великобритании через государственные финансовые учреждения, такие как Японский банк международного сотрудничества и Японский банк развития.
Экспорт ядерных технологий предусматривает стратегия экономического роста премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как отмечает Киодо, корпорация Hitachi планирует построить шесть реакторов в Великобритании после покупки британской Horizon Nuclear Power у немецких владельцев в 2012 году. Еще одна японская корпорация Toshiba также рассчитывает строить АЭС в этой стране.