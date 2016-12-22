Япония подписала с Великобританией меморандум по строительству АЭС

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония и Великобритания подписали в четверг меморандум, который позволит японским компаниям строить ядерные реакторы на британских островах, передало агентство Киодо.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в атомной энергетике подписали министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грег Кларк. Документ охватывает четыре сферы: вывод из строя старых реакторов и дезактивация радиоактивных загрязнений, исследования и развитие, ядерная безопасность и строительство новых реакторов.

Япония, по данным агентства, рассматривает возможность выделения одного триллиона иен (около 8,5 млрд долларов) на строительство АЭС в Великобритании через государственные финансовые учреждения, такие как Японский банк международного сотрудничества и Японский банк развития.

Экспорт ядерных технологий предусматривает стратегия экономического роста премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как отмечает Киодо, корпорация Hitachi планирует построить шесть реакторов в Великобритании после покупки британской Horizon Nuclear Power у немецких владельцев в 2012 году. Еще одна японская корпорация Toshiba также рассчитывает строить АЭС в этой стране.