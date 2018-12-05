Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера "Пересвет".

На кадрах видно, как военнослужащие отрабатывают действия по развертыванию и подготовке техники к применению.

Оснащение российских войск оружием на новых физических принципах началось с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. Личный состав подразделений, получивших "Пересветы", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности.

Владимир Путин представил лазерный комплекс первого марта 2018 года в рамках послания Федеральному собранию. Название комплексу выбиралось с помощью голосования.