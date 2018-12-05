МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские боевые лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Оружием на новых физических принципах начали оснащать российские войска с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. С поступлением в вооруженные силы лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчетов.

Личный состав подразделений, где на вооружении стоит это оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности. Военные там получили необходимые теоретические знания и практические навыки.

Владимир Путин представил лазерный комплекс первого марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Название комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования.

Минобороны впоследствии сообщало, что лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.

Возможное применение

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко считает, что лазерное оружие, такое как комплекс "Пересвет", может бороться с беспилотниками промышленного и кустарного производства.

По его словам, при благоприятных условиях среды, в идеальных условиях, когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков, лазерные комплексы достаточно эффективны для этой цели.

"Это одно из направлений реагирования. То есть, любая база, любой объект, который должен защищаться, он должен потенциально будет в перспективе иметь лазерные средства поражения", — сказал эксперт.

При этом Коротченко отметил, что помимо ограничений по погоде, лазерные комплексы требовательны к энергоустановкам — необходимую мощность может быть затруднительно развернуть в полевых условиях.