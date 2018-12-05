Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лазерные комплексы "Пересвет" 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство в российских войсках, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".
Добавляется, что оснащение ими ВС РФ начато с 2017 года в рамках государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов.
Лазерный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Название комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования. Впоследствии Минобороны РФ сообщало, что боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.