Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лазерные комплексы "Пересвет" 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство в российских войсках, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"Первого декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы "Пересвет", основанные на новых физических принципах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что оснащение ими ВС РФ начато с 2017 года в рамках государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки, уточняют в газете.

Лазерный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Название комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования. Впоследствии Минобороны РФ сообщало, что боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.