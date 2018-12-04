В Севастополь прибыл новейший патрульный корабль

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Экипаж новейшего патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" впервые прибыл в Севастополь для прохождения очередного этапа государственных ходовых испытаний, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

В течение пяти суток экипаж корабля выполнит комплекс мероприятий в соответствии с планом, отметил Рулев.

"После завершения специальных мероприятий ПК "Дмитрий Рогачёв" совершит переход в пункт базирования Новороссийск для выполнения дальнейших этапов испытаний", — говорится в сообщении.

Ранее экипаж новейшего патрульного корабля в морском полигоне Черноморского флота успешно провел испытания с выполнением первых артиллерийских стрельб. Личный состав корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.

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