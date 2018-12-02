В России завершили испытания новейшего комплекса артразведки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госиспытания нового комплекса артразведки "Пенициллин" успешно завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 году.

Звукотепловой комплекс "Пенициллин" предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Комплекс способен выполнять боевые задачи в полосе шириной до 25 километров. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.

"Пенициллин" может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 километров.

Ранее американский журнал National Interest сообщил, что "Пенициллин" может стать новым "способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии". Автор статьи пишет, что для засекания шумов и кинетической энергии эта система обнаружения использует четыре звукотепловых локатора, большую стабилизационную платформу и отпико-электронный модуль.