В Минобороны рассказали о возможностях новой российской РЛС "Контейнер"

КОВЫЛКИНО, 1 дек — РИА Новости. Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" может обнаруживать массовый взлет гиперзвуковых крылатых ракет или авиации на расстоянии более двух тысяч километров от границ РФ, сообщил журналистам в субботу командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

В субботу новая РЛС заступила на опытно-боевое дежурство в населенном пункте Ковылкино в Мордовии.

"Возможности этой станции позволяют наблюдать воздушные цели далеко за границей РФ, на расстоянии более 2 тыс. км. Эта станция позволит ВС РФ и высшему военно-политическому руководству, получая информацию об этих целях, вскрыть возможный замысел или попытку массового взлета крылатых ракет и полета в направлении к границе РФ, массового взлета авиации и в перспективе гиперзвуковых крылатых ракет, которые разрабатывает противник, в направлении РФ", — сказал Демин.

Он подчеркнул, что станция является важным звеном в системе стратегического сдерживания, важнейшим звеном и краеугольным камнем в системе разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

"Для ВКС РФ система предупреждения о воздушно-космическом нападении является важнейшей из систем воздушно-космической обороны. Если мы обнаружим противника вовремя, вскроем его замысел, то сможем предотвратить удар, а в случае реальной угрозы и, уничтожить противника, не допустить удар с воздуха, из космоса по объектам РФ", — добавил командующий.