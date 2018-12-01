Первая РЛС нового поколения "Контейнер" заступила на дежурство в Мордовии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер", способная распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тысяч километров и сопровождать одновременно 5 тысяч воздушных объектов, заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Первого декабря на опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер". РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров и может одновременно сопровождать более 5 тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные", — сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, станция "обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе".

"Аналогичные РЛС будут развертываться и на других стратегических направлениях", — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что РЛС усилит систему предупреждения и разведки о воздушно-космическом нападении.