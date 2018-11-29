Выкатку первого Ил-112В сняли на видео

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с торжественной церемонии выкатки из цеха первого военно-транспортного самолета Ил-112В, соответствующая запись опубликована на YouTube.
На ЛИС ВАСО специалисты ПАО "Ил" проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета. По итогам будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации.
Первый полет воздушного судна должен состояться до конца этого года.