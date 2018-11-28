Испытания МиГ-35 завершат в 2019 году

ЛУХОВИЦЫ, 28 ноя — РИА Новости. Весь комплекс испытаний новейшего легкого истребителя МиГ-35 будет завершен в 2019 году, сообщил журналистам в среду генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы находимся на стадии производства, в ближайшее время самолеты начнут поступать в эксплуатирующие организации Минобороны. С точки зрения проведения окончательных испытаний, мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим весь комплекс испытаний", — сказал Тарасенко.

По его словам, производственные мощности завода рассчитаны примерно на 36 самолетов в год. "Мы готовы обеспечить все потребности — внутренние и внешние. Сейчас идет ряд переговоров с внешними заказчиками, мы надеемся, что в ближайшее время мы выйдем на подписание контрактов на поставки самолетов МиГ-35", — добавил глава РСК "МиГ".

Говоря о корабельной версии МиГ-35, Тарасенко сообщил, что если будет такая необходимость, то на платформе этого истребителя можно создать корабельную версию.

Он также рассказал, что в перспективе на МиГ-35 может быть установлена радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой. "Мы прорабатываем этот вопрос, понимаем, что это мировой тренд. У нас есть опытный образец для испытаний на этом самолете, конечно, мы установим такую антенну и будем предлагать заказчикам это как опцию", — резюмировал Тарасенко.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.

На форуме "Армия-2018" Минобороны РФ и компания "МиГ" подписали контракт на поставку до 2023 года шести новейших легких истребителей МиГ-35. Это первый контракт на поставку данного типа самолетов. В рамках соглашения военное ведомство получит самолеты в модификациях "УБ" и "С".