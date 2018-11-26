МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Ожидается, что "Громкий" в конце года войдет в состав Тихоокеанского флота. В настоящий момент судно проходит испытания в Японском море.
"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения. Первый —"Совершенный" — передали Тихоокеанскому флоту летом прошлого года.
Новое судно также задействуют для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке.
Х-35 — российская противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения торпедных, артиллерийских катеров и надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн.