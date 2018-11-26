МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".

"Ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 километров от места пуска", — говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что "Громкий" в конце года войдет в состав Тихоокеанского флота. В настоящий момент судно проходит испытания в Японском море.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения. Первый —"Совершенный" — передали Тихоокеанскому флоту летом прошлого года.

Новое судно также задействуют для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке.

Х-35 — российская противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения торпедных, артиллерийских катеров и надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн.