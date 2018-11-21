Разработчик надеется, что Су-57 получит гиперзвуковые ракеты

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 в 2020-х годах наверняка будет оснащен гиперзвуковыми ракетами, заявил в среду глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, крупнейший в России производитель ракетного вооружения) Борис Обносов.

"В перспективе, конечно, можно ожидать, но это оружие уже следующего десятилетия, для Су-57. Будет все в свое время, и наверняка будет на нем гиперзвуковое оружие", — сказал Обносов в видеоролике, опубликованном телеканалом " Звезда ".

Су-57 (ранее ПАК ФА) — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.

Сочетание высокой маневренности и сверхманевренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.