Минобороны опубликовало видео полета новейших Су-57 в небе над Сирией

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии.

Видео длительностью минута двадцать секунд опубликовано на странице российского военного ведомства в " Вконтакте ".

"Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки", — уточнено в сообщении.

В ходе полетов военные на практике проверили летно-технические характеристики машины, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работу всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

Всего экипажи выполнили в Сирии более десяти полетов на Су-57.

Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Сочетание высокой маневренности и сверхманевренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 высокий уровень эффективности и превосходства над противником.