Источник рассказал о российском проекте скоростного вертолета

МОСКВА 19 ноя — РИА Новости. Проект российского перспективного скоростного вертолёта, способного развивать скорость до 400 километров в час, успешно защищён в Минобороны России, оно остановило свой выбор на одноосной схеме машины конструкторского бюро имени Миля, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с проектом.

"Проект в Минобороны представили и успешно защитили, в итоге остановились на одноосной схеме Миля. Пока речь идёт о машине, способной развивать скорость 400 километров в час", — сказал собеседник агентства.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский заявлял журналистам, что компания до ноября планирует представить Минобороны концепцию перспективного скоростного вертолета.

Глава компании отмечал, что летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час.

Осенью 2018 года в сети появилось изображение ещё одного проекта ПСВ по соосной схеме, свойственной вертолётам Камова. Отличительной особенностью машины были "самолётные крылья". В описании этого вертолёта отмечалось, что наличие одновременно лопастей и крыльев поможет ему развивать скорость до 700 километров в час.