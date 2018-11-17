В Сети появилось видео "дозаправки" Су-57 в воздухе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры имитации дозаправки Су-57, снятые из кабины истребителя Су-30СМ, а также с рампы военно-транспортного самолета Ан-12.

На видео показано, как Су-57 подходит на минимальное расстояние к Ан-12 и выпускает штангу.

"В этот момент самолеты идут так близко, что даже видно лицо Сергея Богдана (летчик-испытатель. — Прим. ред.), закрытое кислородной маской", — поделился впечатлениями журналист.

Сообщается, что имитация дозаправки продолжалась в течение десяти минут.

Су-57 — новейший российский многофункциональный истребитель, разработкой которого занимается ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, а также для разрушения системы управления действиями авиации противника. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.