Летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Противоперегрузочные костюмы для летчиков истребителя пятого поколения Су-57 начали проходить госиспытания, сообщил в пятницу РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Противоперегрузочные костюмы для Су-57 прошли много этапов заводских испытаний, и сейчас, можно сказать, находятся на завершающей стадии – этапе государственных летных испытаний. В этом снаряжении летчики-испытатели уже летают", – сказал источник. Собеседник агентства добавил, что снаряжение пойдет в серию, как только завершатся испытания, но не уточнил сроков их окончания.

При этом он отметил, что предварительная оценка противоперегрузочной системы уже была.

При этом другой источник сообщил, что высотно-компенсирующие костюмы также переданы военным. "Полетов в них пока не было, но скоро должны состояться", – рассказал он. Также собеседник отметил, что НПП "Звезда" разработало для Су-57 комплекс средств спасения летчиков, в который входит катапультное кресло.

Противоперегрузочный костюм во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот летчика, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания. Высотно-компенсирующий костюм представляет собой цельный комбинезон с перчатками и носками. Он предназначен для компенсации резкого перепада давления в кабине самолета в случае возникновения нештатной ситуации или аварии на больших высотах.

В марте отмечалось, что в компанию "Сухой" переданы пять комплектов противоперегрузочных костюмов, а летные испытания на предприятии займут примерно полгода. Су-57 – многофункциональный истребитель 5-го поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей на дальних и ближних дистанциях, поражения наземных и надводных целей противника с преодолением его систем ПВО. Первый вылет самолета состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.