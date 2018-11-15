Конструктор рассказал об облике серийного истребителя Су-57

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский истребитель Су-57 будет запущен в серийное производство в "пиксельной" окраске. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

"Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета", — объяснил он.

Кроме того, сделать машину незаметнее позволит форма планера, а также спецпокрытие на его определенных элементах.

По словам Стрельца, одним из требований, которые предъявляются к самолетам пятого поколения, является бесфорсажная сверхзвуковая крейсерская скорость. Она необходима для того, чтобы снизить инфракрасную заметность.

В серийное производство пойдет Су-57 под номером 511 (Т-50-11).

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработкой которого занимается ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей, а также для разрушения системы управления действиями авиации противника.

Серийную партию Су-57 ВКС получат в 2019 году.