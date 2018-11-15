МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эскизное проектирование перспективного среднего военно-транспортного самолета (СВТС) Ил-276 планируется завершить в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (входит в дивизион транспортной авиации "Объединенной авиастроительной корпорации").

"Эскизное проектирование СВТС специалисты ПАО "Ил" планируют завершить в 2019 году, уже утвержден перечень соисполнителей опытно-конструкторских работ", — сказали в компании.

Там уточнили, что разработка ведется сразу с двумя типами двигателей – на первом этапе самолет будет оборудован двигателем ПС-90А-76, на следующем – модернизированным ПД-14.

"Бортовое радиоэлектронное оборудование позволит выполнять полеты в любых метеоусловиях днём и ночью, во всех климатических зонах", — добавили в "Ильюшине".

Сечение грузовой герметичной кабины Ил-276 такое же, как у тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД. Создавать под этот самолет новые средства погрузки, разгрузки и десантирования не придется, подойдут те, что используются сейчас.

Как сообщили РИА Новости в ОАК, в рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета сейчас прорабатывается несколько концепций, в частности, Ил-276.

Ил-276 будет оснащаться полностью российским оборудованием и комплектующими. В перспективе он полностью заменит устаревший парк самолетов Ан-12.

Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку грузов массой до 20 тонн со скоростью 800 километров в час. Планируется, что первый полет он совершит в 2023 году, а серийные поставки в войска начнутся в 2026-м.